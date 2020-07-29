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Aktüel

Manisa'da babasının evinde çıkan yangın oğlunun evini de kullanılamaz hale getirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-29 17:23:38 -
Manisa'da babasının evinde çıkan yangın oğlunun evini de kullanılamaz hale getirdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 2 ev büyük çapta hasar gördü.

Küçükoba Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ev sahibi Selvet Dönmez (90), çevredekiler tarafından evden çıkarıldı.

Alevler, Dönmez'in oğlu Muharrem Dönmez'in bitişikteki evine de sıçradı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çalışmalara Demirci Orman İşletme Müdürlüğü ile Demirci Belediyesi ekipleri de destek verdi.

Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

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