Manisa'da arının soktuğu çiftçi hastaneye kaldırıldı
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan çiftçi hastaneye kaldırıldı.05 Temmuz 2019 Cuma 15:09
Şeyhdavutlar Mahallesi'ndeki tarlasında fiğ hasadı yapan Yaşar Gedikoğlu (45),eşek arısı tarafından sokulmasının ardından fenalaştı.
Yakınlarının çağırdığı ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Gedikoğlu, ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesine alınan Gedikoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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