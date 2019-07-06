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Manisa'da arıların soktuğu kadın yaşamını yitirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arılar tarafından sokulan kadın hayatını kaybetti.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:08
Manisa'da arıların soktuğu kadın yaşamını yitirdi

Bağlıca Mahallesi'nde yaşayan Zehra Aydın (69), bahçesindeki bal arılarının boynundan sokması sonucu fenalaştı.

Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesi'nde de dün fiğ hasadı yaparken eşek arıları tarafından sokulan Yaşar Gedikoğlu, Salihli Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınmıştı.

 

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:08
  1. Aydın
  2. Ambulans
  3. Sarıgöl Devlet Hastanesi
  4. Salihli Devlet Hastanesi
  5. İzmir Adli Tıp Kurumu
  6. Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesi
  7. Bağlıca Mahallesi

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