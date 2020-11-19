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Aktüel Manisa'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi öldü
Aktüel

Manisa'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:33:23 -
Manisa'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Kula-Eşme kara yolunda 45 AEV 825 plakalı otomobiliyle Eşme yönüne giden Hakan Uzun (30), Narıncalısüleyman Mahallesi yakınlarında tanıdığı kişiye ait tırın arızalanarak karşı yönde park halinde olduğunu fark etti.

Aracını tırın önüne park edip yardım için otomobilden inen Uzun'a Kula yönüne giden Ş.T. yönetimindeki 64 AAT 987 plakalı otomobil çarptı.

112 Acil Servis ekibince Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü Ş.T'nin 1,36 promil alkollü olduğu tespit edildi.




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