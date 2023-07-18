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Yerel Manisa'da acı kaza! Bisiklet bahçeye düştü!: Duyan kötü habere kahrolacak! Yaşlı kadın...
Yerel

Manisa'da acı kaza! Bisiklet bahçeye düştü!: Duyan kötü habere kahrolacak! Yaşlı kadın...

Yeniakit Publisher
2023-07-18 23:11:00 -
Manisa'da acı kaza! Bisiklet bahçeye düştü!: Duyan kötü habere kahrolacak! Yaşlı kadın...

Manisa’nın Kula ilçesinde 62 yaşındaki Fadime Kucur, torununun kullandığı elektrikli bisikletle 5 metre yükseklikten bahçeye düşerek hayatını kaybetti. Manisa'da acı kaza: Torununun kullandığı bisikletle bahçeye düşen yaşlı kadın, yaşamını yitirdi.

Manisa'daki acı kaza, 4 Eylül Mahallesi 310 sokak üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahar Sitesi’nde seyir halindeyken 310 sokak istikametine dönmek isteyen 16 yaşındaki E.A.Ö. idaresindeki elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak 310 sokak üzerinde bulunan polis lojmanlarının bahçesine düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düşen elektrikli bisikletteki 62 yaşındaki Fadime Kucur ve torunu E.A.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavileri yapılan 62 yaşındaki Fadime Kucur, hayati tehlike kaydı ile, elektrikli bisiklet sürücüsü kız ise ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaşlı kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Kafasına aldığı darbelerle ağır yaralanan ve bilinci kapalı olarak Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 62 yaşındaki Fadime Kucur, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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