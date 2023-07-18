Manisa'da acı kaza! Bisiklet bahçeye düştü!: Duyan kötü habere kahrolacak! Yaşlı kadın...

Manisa'daki acı kaza, 4 Eylül Mahallesi 310 sokak üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahar Sitesi’nde seyir halindeyken 310 sokak istikametine dönmek isteyen 16 yaşındaki E.A.Ö. idaresindeki elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak 310 sokak üzerinde bulunan polis lojmanlarının bahçesine düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düşen elektrikli bisikletteki 62 yaşındaki Fadime Kucur ve torunu E.A.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavileri yapılan 62 yaşındaki Fadime Kucur, hayati tehlike kaydı ile, elektrikli bisiklet sürücüsü kız ise ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaşlı kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Kafasına aldığı darbelerle ağır yaralanan ve bilinci kapalı olarak Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 62 yaşındaki Fadime Kucur, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.