  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa'da 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen paketi dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 21:47:44 -
Manisa'da 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen paketi dağıtıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen paketi dağıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlatılan hijyen paketleri, Gördes ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grupları" tarafından vatandaşlara ulaştırıldı.

Ekipler, içerisinde kolonya, koruyucu maske ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu bulunan hijyen paketlerini, İlçeye bağlı bulunan 64 Mahalledeki 5 bin 675 vatandaşa dağıtıldı.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve "Vefa Destek Gurupları"na teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı