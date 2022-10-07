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Yerel Manisa'da 5 adrese uyuşturucu baskını
Yerel

Manisa'da 5 adrese uyuşturucu baskını

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 3 şüpheli şahsın sorgusunun ardından 5 ayrı adrese yapılan uyuşturucu baskınında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 08:57:00 -
Manisa'da 5 adrese uyuşturucu baskını

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Turgutlu ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramada, 1,96 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilerek 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Konuyla ilgili şahısların uyuşturucu maddeyi satın aldığı tespit edilen 5 şüpheli şahsa ait 5 ikamet adresinde yapılan aramada; 7,20 gram Metamfetamin maddesi, 1,88 gram esrar maddesi, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca ve 19 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.

5 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı ve sevk edildikleri adli makamlarca İ. Ş. (50), Y. Ç. (32), L. A. (28) ve Ş.B. (32) isimli 4 şüpheli şahıs tutuklandı.

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