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Yerel Manisa'da 12 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı
Yerel

Manisa'da 12 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-05-18 11:08:00 -
Manisa'da 12 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı

Manisa'da dün sabah saatlerinde 3 aracın karıştığı trafik kazası, kazaya karışan otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Kaza anında yaşanan dehşet anları ve yolcuların savrulması anbean kayıtlara geçti.

 Manisa'da dün sabah saatlerinde 3 aracın karıştığı trafik kazası, kazaya karışan otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Kaza anında yaşanan dehşet anları ve yolcuların savrulması anbean kayıtlara geçti.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde işçi servisi, ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza, Saruhanlı'da Akhisar-Manisa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü çıkıp karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen U.A. yönetimindeki 35 BFV 534 plakalı kamyon ticari araca çarparak sağa doğru direksiyon kırdığı esnada arkasından gelen Y.A. idaresindeki 45 J 4330 plakalı işçi servisinin sürücüsü de direksiyon kırarak yoldan çıktı. Kamyon ve işçi servisi yoldan çıkarak tarlaya girdi. İşçi servisinin araç içi ve dışı kamerasına yansıyan kaza anı ve yolcuların araç içinde savrulmaları anbean kayıtlara geçti.
Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 12 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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