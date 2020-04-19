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Aktüel

Manisa’da 101 kişiye ceza

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü 101 kişiye 79 bin 42 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

2020-04-19 01:30:19 -
Manisa’da 101 kişiye ceza

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü 101 kişiye 79 bin 42 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.


30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Manisa’da ilk gün verileri Manisa Valiliği tarafından paylaşıldı. Manisa Valiliği yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında 18 Nisan 2020 günü kolluk kuvvetlerince yapılan denetlemelerde yasağı ihlal eden 101 kişiye toplam 79 bin 42 TL cezai işlem uygulanmıştır." denildi.

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