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Dünya Filonun dörtte biri imha edildi! ABD’nin 45 Reaper'ı İran'da yok oldu
Dünya

Filonun dörtte biri imha edildi! ABD’nin 45 Reaper'ı İran'da yok oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Filonun dörtte biri imha edildi! ABD’nin 45 Reaper'ı İran'da yok oldu

ABD basını, ABD’nin İran’a karşı İsrail’in zorlamasıyla yürüttüğü savaşın askeri bilançosuna ilişkin çarpıcı bir tabloyu ortaya çıkardı. Washington Post’a göre ABD, savaş öncesi filosunun yaklaşık dörtte birine denk gelen en az 45 MQ-9 Reaper’ı kaybetti. Kayıpların maliyetinin 1,3 milyar doları aştığı, savaşın ABD’ye toplam maliyetinin ise 100 milyar doları bulduğu belirtildi.

Washington Post’un ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre ABD, İran’a karşı savaşta en az 45 MQ-9 Reaper insansız hava aracını kaybetti. Bu rakam savaş öncesindeki filonun yaklaşık yüzde 25’ine karşılık geliyor.

Savaşın başlangıcında ABD’nin yaklaşık 185 MQ-9 Reaper’ı bulunuyordu. Habere göre savaş sırasında en az 45’i kaybedildi ve mevcut sayı yaklaşık 135’e kadar geriledi.

Reaper’lar keşif, gözetleme ve hedeflere yönelik saldırılarda kullanılıyor. Donanımlarına göre bir aracın maliyeti 30-50 milyon dolara ulaşabiliyor. Toplam kaybın maliyetinin 1,3 milyar doları aşabileceği hesaplanıyor.

HEPSİNİ İRAN VURMADI

Haberde önemli bir ayrıntıya da dikkat çekiliyor: Kaybedilen 45 Reaper’ın tamamının İran tarafından vurulduğu söylenmiyor.

ABD’li bir yetkiliye göre bazı drone’lar hava savunma sistemleri tarafından düşürülürken, bazıları operatörleriyle bağlantılarını kaybettikten sonra düştü. Reaper’ların özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun biçimde kullanıldığı belirtiliyor.

TOPLAM MALİYET 100 MİLYAR DOLARI GEÇİYOR

Middle East Eye’a göre ABD’nin karşı karşıya olduğu sorun Reaper kayıplarıyla sınırlı değil. Uzayan savaş, Amerikan ordusunun uzun menzilli hassas saldırı mühimmatları ile füze önleme sistemlerinin stoklarını da önemli ölçüde azalttı.

Savaşın ABD’ye maliyetinin 100 milyar doların üzerine çıktığı belirtilirken, Pentagon’un Reaper filosundaki açığı kapatmak için müttefik ülkelere satılmış bazı araçları geri satın alma seçeneklerini değerlendirdiği aktarılıyor.

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