Manisa TSO seçimlerinde sarı liste farkı!

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda seçimlerin ilk etabı tamamlandı. Manisa TSO Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Organ Seçimleri Manisa Fuar Merkezinde gerçekleştirildi. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ın desteklediği sarı listeler, 23 meslek komitesinin 22’sinde sandıktan birinci çıkarak seçimlere damgasını vurdu.

Yaklaşık 4 ay süren yoğun seçim çalışmalarının ardından ortaya çıkan 22-1’lik tablo, Mehmet Yılmaz’ın desteklediği kadrolara mecliste güçlü bir temsil imkanı sağladı. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, sandıktan çıkan sonucun kendilerine önemli bir sorumluluk yüklediğini belirterek, yeni dönemde sanayici ve tüccarın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Seçim sürecinde polemiklerden uzak durduklarını ve sadece çalışmalarına odaklandıklarını belirten Yılmaz, "Yaklaşık 4 aydır sahadaydık. Kimseyle didişmedik, tartışmaların içerisinde olmadık. İşimizi yaptık, üyelerimizi dinledik ve çalışmalarımızı anlattık. Günün sonunda son sözü üyelerimiz sandıkta söyledi. Ortaya çıkan irade her şeyin üzerindedir" dedi.

“Sonuç bizi elbette mutlu”

23 komitenin 22’sinde elde edilen bu sonucun kendileri açısından büyük bir güven göstergesi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu sonuç bizi elbette mutlu etti ancak aynı zamanda omuzlarımızdaki sorumluluğu artırdı. Üyelerimizin bize gösterdiği güvenin karşılığını daha fazla çalışarak ve daha fazla hizmet üreterek vereceğiz. Seçim sürecindeki renkler artık geride kaldı. Bundan sonra ortak çatımız Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’dır. Hangi listeye oy vermiş olursa olsun bütün üyelerimiz bizim için eşittir. Biz büyük bir aileyiz" ifadelerini kullandı. Manisa TSO’nun 154 yıllık ulu bir çınar olduğunu da hatırlatan Yılmaz, görevlerinin bu güçlü mirası daha ileriye taşımak olduğunu vurguladı.

“Üyelerimizin sesini ilgili kurumlara taşımaya devam edeceğiz”

Yeni dönemde oda çalışmalarının merkezinde üyelerin sorunlarının yer alacağına dikkat çeken Yılmaz, üretim, finansmana erişim, nitelikli iş gücü, ihracat, yeni yatırımlar, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi konuları yakından takip edeceklerini dile getirdi. Yılmaz, "Sanayicimizin üretimde yaşadığı sorun da tüccarımızın piyasada karşılaştığı sıkıntı da bizim meselemizdir. Üyelerimizin sesini ilgili kurumlara taşımaya devam edeceğiz. Üyemizin bize gelmesini beklemeyeceğiz; biz üyemizin yanına gideceğiz. Fabrikada sanayicimizi, iş yerinde tüccarımızı dinleyeceğiz" diye konuştu. Yılmaz ayrıca, kentin gücünün artırılması için kamu kurumları, yerel yönetimler, OSB’ler ve üniversitelerle iş birliklerinin süreceğini kaydetti.

Yönetim kurulu seçimleri yapılacak

Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerinin tamamlanmasıyla odadaki seçim sürecinin ilk aşaması geride kalırken, gözler bu hafta içi yapılacak seçimlere çevrildi. Gerçekleştirilecek oylamalarla Manisa TSO’nun Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek.

Seçimlerin ilk aşamasını başarıyla bitirdiklerini belirten Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi çalışma ve üretme zamanı. Daha fazla sahada olacağız; sanayicimizin, tüccarımızın, ihracatçımızın ve girişimcimizin yanında duracağız. Yeni dönemin kazananı Manisa ve Manisa iş dünyası olsun."