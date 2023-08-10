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Gündem Manisa Kırkağaç'taki orman yangını kontrol altına alındı!
Gündem

Manisa Kırkağaç'taki orman yangını kontrol altına alındı!

Yeniakit Publisher
2023-08-10 20:26:00 - 2023-08-10 21:44:53

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yaklaşık 2.5 saat içinde kontrol altına alındı.

Sakarlı Mahallesi yakınlarında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Soğutma çalışmaları başladı!

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz ve 6 su ikmal aracı ile 3 dozer müdahale etti. Orman ekiplerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Havadan ve karadan yoğun söndürme çalışmaları sonrası, yangın yaklaşık 2.5 saat içinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başladı.

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