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Aktüel "Manisa Hünkarisi" yetiştiricilerinin tescil sevinci
Aktüel

"Manisa Hünkarisi" yetiştiricilerinin tescil sevinci

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:16:36 -
"Manisa Hünkarisi" yetiştiricilerinin tescil sevinci

MANİSA (AA) - Manisa'da 17. yüzyıldan bu yana yetiştirilen hünkari cinsi güvercinin Tarım ve Orman Bakanlığı Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi kararıyla "Manisa Hünkarisi" olarak tescil edilmesi kentteki yetiştiricileri memnun etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tescillenen Manisa Hünkarisi cinsi güvercinleri yetiştiren Bilal Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır beslediği bu kuşların kente has özelliklerinin bulunduğunu anlattı.

Gen ve tip özelliklerinin yanında kentin tarihi ve kültürünü de yansıtan bu güvercinlerin özel bir öneminin bulunduğunu, bunun tescil kararıyla pekiştirildiğini ifade eden Erkan, şöyle konuştu:

"Manisa Hünkarisi güvercinler için her yıl yarışmalar düzenleniyor. Ben de bu yarışmalarda dereceler aldım. 200 civarı Manisa Hünkarisi güvercinim var. Amacımız bu ırkı geliştirmek ve büyütmek, çünkü bu atalarımızın yetiştirdiği, Osmanlı'dan gelen bir kuş ırkı." dedi.

Emekli öğretmen Hüseyin Zabun da saraylarda hünkarlar tarafından beslenmesi nedeniyle Hünkari olarak adlandırılan bu kuşların Manisa'ya özgü olduğunu ifade etti.

Zabun, şöyle konuştu:

"Hünkari güvercinleri çok özel ve güzel güvercinlerdir. Yetiştirilmesi zordur. Osmanlı döneminde yurt dışına hediye olarak verilmiş, dünyada farklı eşlemelerle biraz daha farklı bir yapıda ülkemize geri dönmüştür. Hünkari güvercinleri için çaba harcayan insanlardan birisi de benim. Müjdeli bir haber olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından artık farklı bir ırk olduğu tescillenmiştir. Hünkari güvercinlerine ait özellikler belirlenmiştir. Hünkari güvercinlerinin bu güzelliğinin tescillenmesi gerçekten bizler için çok önemlidir."

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