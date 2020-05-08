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Spor

Manisa FK, Cihat Arslan yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:54:09 -
Manisa FK, Cihat Arslan yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 12 Haziran’da başlaması planlanan lig için hazırlıklarını Teknik Direktörleri Cihat Arslan eşliğinde dört grup halinde sürdürüyor.


Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular dört grup halinde kuvvet ve aerobik dayanıklılık çalışması yaptı.

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