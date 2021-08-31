Manisa Celal Bayar Üniversitesi yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? Manisa Celal Bayar Üniversitesi ne zaman açılacak 2021?

YÖK Başkanı Erol Özvar, "2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır" demişti. YÖK’ten gelen bu açıklama sonrası üniversitelerden yüz yüze eğitim kararına ilişkin açıkamalalar geliyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin tüm birimlerde yüz yüze eğitim kararı alındı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosu’nun 26.08.2021 tarihli toplantısında, oy birliği ile aldığı kararlar kapsamında, 2021-2022 akademik yılında üniversitemizin tüm birimlerinde yüz yüze eğitime geçilmesi kararlaştırılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.06.2020 tarihli yazısında bildirilen usül ve esaslara göre önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki her bir programın nasıl uygulanacağı senatomuzun aldığı karar gereğince ilgili Fakülte / Yüksekokulların yönetim kurulları tarafından belirlenip duyurulmaktadır.