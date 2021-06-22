Manisa Akhisar’da 30 dönüm zeytinlik icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 500 bin TL değer takdir edilen 30 bin m2’lik zeytinlik Manisa İl, Akhisar İlçe, 227 Parsel, Sindelli Köyü, Selvili Mevkii, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, tınlı kili toprak yapısındadır. Taşınmaz hali hazırda bir bölümü 17-18 yaşlarında ve bir bölümünde 35-36 yaşlarında gemlik çeşidi zeytin dikili kapama zeytin bahçesi konumundadır. Taşınmaz içerisinde bir adet su kuyusu mevcut ve rüzgar gülüyle çalıştırılmakta olup sulanır konumdadır. Taşınmaz hafif eğimli konumda yerleşim birimine uzak, yolu mevcut değildir. Taşınmazın ilk ihalesi 16.08.2021 günü saat 11.00-11.05 arası Akhisar Belediyesi Kültür ve Sinema Salonu Fuaye Alanı ( Şehit Necdi Şentürk Parkı ) Akhisar-Manisa adresinde gerçekleştirilecek.

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