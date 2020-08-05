Haziran ayından bu yana Türkiye’de pek çok orman yangını yaşandı. Yaşanan bu acı tablo sebebiyle mangal yakmanın yasaklanması gündeme geldi. İşte, son durum.

Mangal yakmak yasaklandı mı son durum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son dönemde artan orman yangınlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli “Yangına hassas dönemlerde bırakın mangal yapmayı vatandaşlarımızın ormana girmemesi gerekiyor. İçişleri Bakanımız konuyu tekrar değerlendirmeye alacaklarını ve bu konuyla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi. Yangınların tek sebebi mangal değil ama ısının çok arttığı nemin düştüğü dönemde vatandaşları bilinçlendirmek ve bu konuya hassasiyet göstermek gerekiyor” dedi.