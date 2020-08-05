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Mangal yakmak yasaklandı mı son durum

Mangal yasağı geldi mi? Koronavirüs salgını sebebiyle mangal yapmak, piknik alanlarına gitmek yasaktı. Atılan normalleşme adımlarıyla bu yasaklar kaldırıldı ve vatandaşlara maske-mesafe konusunda tedbirlere uyulması çağrısında bulunuldu. Yaz aylarıyla birlikte ormanlara mangal yakmak için gidenlerin sayısı bir hayli fazla. Bu durum ise beraberinde içimizi sızlatan orman yangınlarına yol açıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son haftalarda yaşanan orman yangınları sebebiyle önemli kararlar alınacağını vurguladı. Bakan Pakdemirli’nin açıklamasının ardından pek çok kişi “Mangal yasağı geldi mi?” , “Mangal yakmak yasaklandı mı?”, “Ormanlara, mesire alanlarına giriş yasaklandı mı?” konularını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 08:59:00 -
Mangal yakmak yasaklandı mı son durum

Haziran ayından bu yana Türkiye’de pek çok orman yangını yaşandı. Yaşanan bu acı tablo sebebiyle mangal yakmanın yasaklanması gündeme geldi. İşte, son durum.

Mangal yakmak yasaklandı mı son durum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son dönemde artan orman yangınlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli “Yangına hassas dönemlerde bırakın mangal yapmayı vatandaşlarımızın ormana girmemesi gerekiyor. İçişleri Bakanımız konuyu tekrar değerlendirmeye alacaklarını ve bu konuyla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi. Yangınların tek sebebi mangal değil ama ısının çok arttığı nemin düştüğü dönemde vatandaşları bilinçlendirmek ve bu konuya hassasiyet göstermek gerekiyor” dedi.

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