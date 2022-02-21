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Yerel Mangal nedeniyle öldü! Ankara'da ilginç olay
Yerel

Mangal nedeniyle öldü! Ankara'da ilginç olay

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, hobi bahçesindeki evinde ısınmak için yaktığı mangalı odasına koyan yabancı uyruklu kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 06:59:00 - 2022-02-21 07:00:41
Mangal nedeniyle öldü! Ankara'da ilginç olay

Olay Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Çekirdeksiz Mahallesi’ndeki hobi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hobi bahçesinin bakımını yapmak üzere gelen ve mangal yakan 45 yaşındaki yabancı uyruklu S.M.S. ısınmak için mangalı odasına koydu ve uyudu.

Yabancı uyruklu S.M.S.’den 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Hobi bahçesine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yabancı uyruklu şahsın cansız bedenine ulaşırken sağlık ekipleri kişinin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. S.M.S.’nin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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