Mane'den inanılmaz istatistik
Liverpool'un iki Müslüman yıldızı Muhammed Salah ve Sadio Mane bu sezon takımlarını sırtlayan isimler oldu. Son 10 maçta 6 gole imza atan Mane, Premier Lig'de 100 gole ulaşan isimlerden oldu. Ayrıca Mane'nin 100 gole penaltısız ulaşması da dikkat çekti.
Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, Premier Lig'de tarihe geçti. Bu sezona fırtına gibi başlayan Mane, sezon başında Salah ile arasında çıkan dedikodulara adeta golleriyle cevap veriyor.
Premier Lig'in 8. haftasında Watford ile karşılaşan Liverpool, sahadan 5-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın 8. dakikasında takımını öne geçiren golü atan Mane, Premier Lig'de 100 gole ulaşan Afrikalı futbolcular arasında yerini aldı.
Premier Lig'de 100 gole ulaşan Sadio Mane, bu rekoru penaltı golleri olmadan başardı. Senegalli oyuncu, Premier Lig'de penaltısız 100 gole ulaşan üçüncü oyuncu oldu.