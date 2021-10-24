Mandalina kabuklarını koklarsanız bakın ne oluyor! Bundan sonra çöpe atmayın

Bildiğiniz gibi mandalinanın kendine has, enfes bir kokusu var. Eğer siz de gün içinde sık sık baş ağrısı derdiyle yüzleşmek zorunda olanlardansanız yanınızda mutlaka bir mandalina taşıyın ve başınız ağrıdığında bu mandalinayı çıkarıp soyun. Mandalinayı afiyetle yerken, mandalina kabuklarını da sık sık burnunuza götürerek koklayın.

Mandalina kabuğunun içindeki uçucu yağlar, baş ağrınızın kısa sürede geçmesini sağlayacaktır.

Kötü kokuları ortadan kaldırabilirsiniz

Küçükken sobalı bir evde büyüdüyseniz muhtemelen siz de mandalina ve portakal kabuğunun sobanın üzerine bırakılmasıyla çıkan o mis gibi kokuyu biliyorsunuz demektir.

İşte o kokunun tüm evi sarması, balık ya da patates kızartması gibi evi fazlasıyla saran kötü kokulardan kurtulmak için bir tencerenin içine bolca su ve bolca mandalina kabuğu koyun ve bir süre kaynatın. Kaynatırken içine 1 adet çubuk tarçın ya da 1 tatlı kaşığı toz tarçın da eklerseniz enfes bir koku elde edebilirsiniz. Bir süre sonra şikayetçi olduğunuz kötü kokulardan eser kalmadığını göreceksiniz. Adeta bir oda parfümü.

Yemeklere ekleyebilirsiniz

Mandalina kabukları, içindeki bolca vitaminden aldığı antioksidan özellikler sayesinde vücudu koruyor, bağışıklık sistemini güçlendirebiliyor. Bu nedenle mandalina kabuklarını ayıkladıktan sonra ayrı bir yere alın ve mümkünse güneş ışığında mümkün değilse fırın aracılığıyla bir güzel kurutun. Kuruttuğunuz mandalina kabuklarını mutfak robotu sayesinde un kıvamına (undan biraz büyük de olabilir tabii) çekin. Ardından cam bir kavanozda hava almayacak şekilde muhafaza edin.

İster yemeklerinizin, ister uygun gördüğünüz hamur işlerinin, ister salataların isterseniz de içeceklerinizin içine ekleyerek afiyetle tüketin. Böylece hem sindirim sisteminize bir iyilik yaparak hazımsızlığın önüne geçmiş olacak hem de mide ağrısı, kış hastalıkları gibi çeşitli durumlardan vücudunuzu koruyacaksınız. Mis.

Kabuklarından çay yapabilirsiniz

Mandalina kabuklarını çöpe atmak yerine değerlendirmenin en lezzetli ve şifalı yollarından biri onlarla çay yapmak aslında.

Eğer biriktirdiğiniz mandalina kabukları henüz kurumadıysa 1 su bardağı suyu kaynatın ve ardından bir bardağın içine alın. Kaynattığınız bu suyun içine 2 adet mandalinanın kabuğunu küçük küçük doğrayarak atın ve bu şekilde 10 dakika demlenmeye bırakın. Ardından suyu süzüp içinden mandalina kabuğunun parçalarını çıkarın ve elde ettiğiniz suya toz tarçın, zencefil ve isteğe göre bal ekleyerek afiyetle tüketin.

Tüm kış elinizden düşmeyecek bu ferah çay, kurtulamadığınız grip ve nezleye de halsizliğinize de çare olacak.

Öksürüğe çare olacak karışım

Yediğiniz mandalina kabuklarını kurutarak ya da doğrudan aktarlardan kurutulmuş mandalina kabukları alarak kendinize neredeyse doğal öksürük şurubu etkisi yaratacak bir karışım hazırlayabilirsiniz.

2 mandalinadan çıkacak kadar kurutulmuş kabuğu alıp küçük parçalara ayırın ve kaynatıp bir bardağa aldığınız suyun içine ekleyin. Bardağın üzerini, içine toz ya da başka bir madde kaçmayacak şekilde kapattıktan sonra bu şekilde 5-7 gün arası serin bir yerde bekletin.

Yeteri kadar bekledikten sonra rengi sarıya dönen suyun içinden kabukları çıkarın, suyu kapaklı cam bir kavanoza aktarıp günde 3 kez, yemeklerden önce aç karnına tüketin. Öksürükten eser bile kalmayacağını göreceksiniz.

Tıkalı burunlara çare

Gribe ve halsizliğe çare bulduk, öksürüğü kestik, burun tıkanıklığının mı önüne geçemeyeceğiz?

Kam bir kaseye kaynattığınız bolca suyu boca edin, ardından en az 2 mandalinanın kabuğunu (sayısını artırabilirsiniz) bu suyun içine atın. Başınızın arkasına fotoğraftaki gibi bir havlu ya da bez koyarak buharın dağılmasını olabildiğince engelleyin ve mandalinanın aromasının karıştığı bu sudan yükselen buharı burnunuzla çekin. Yaklaşık 10 dakika boyunca, 3'er nefes alıp verdikten sonra başınızı uzaklaştırıp yeniden yaklaştırarak buhar banyosunu uygulayın. Burun tıkanıklığınız geçecektir.

(Yemek)