Mandalina bahçesi alev alev yandı Burhaniye ilçesinde, Ören mahallesinde gece yarısı meydana gelen ot yangını yüzlerce mandalina ağacını kül etti.

Gece yarısı, mandalina bahçesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede yayılırken, yüzlerce mandalina ve badem ağacı kül oldu. Turistik Ören mahallesini duman altında bırakan yangın yörede korkuya neden olurken, ekiplerin başarılı çalışması ile 2 saatte söndürüldü. Zamanında müdahale ile büyümesi önlendi Yangın sırasında polis de çevrede önlem aldı. Mandalina bahçesi sahibi Eren Okay, itfaiye ekibine teşekkür ederken, zamanında müdahalenin, yangının daha fazla büyümesini önlediğini söyledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 17 dekarlık mandalina bahçesi kül oldu.

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