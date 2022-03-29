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Medya Manda yoğurdu, Hibiki'nin yanında devede kulak
Medya

Manda yoğurdu, Hibiki'nin yanında devede kulak

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifini "masraflı" bulanların boş muhalefet yaptığını belirtti. "Manda yoğurdu, yulaf ezmesi falan... 'Ben her akşam azıcık rahatlamak için iki kadeh Hibiki yuvarlıyorum' diyen adamın yaptığı masrafın yanında devede kulak kalır" diyen Hakan, "Yapmayın, etmeyin. Muhalefet yapılacak konularda muhalefet yapın. Muhalefet yapılmayacak konularda muhalefet yapmayın" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 10:39:00 -
Manda yoğurdu, Hibiki'nin yanında devede kulak

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifini "masraflı" bulanların boş muhalefet yaptığını belirtti. "Manda yoğurdu, yulaf ezmesi falan... 'Ben her akşam azıcık rahatlamak için iki kadeh Hibiki yuvarlıyorum' diyen adamın yaptığı masrafın yanında devede kulak kalır" diyen Hakan, "Yapmayın, etmeyin. Muhalefet yapılacak konularda muhalefet yapın. Muhalefet yapılmayacak konularda muhalefet yapmayın" ifadelerini kullandı. İşte Hürriyet gazetesindeki o yazı:

"Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan herkes şunu bilir:

Üç kaşık manda yoğurdu... Bir çay kaşığı bal... İki üç hurma... Azıcık da yulaf ezmesi...

Sadece para babalarının erişebileceği türden gıdalar değildir.

*

Manda yoğurdu, yulaf ezmesi falan... “Ben her akşam azıcık rahatlamak için iki kadeh Hibiki yuvarlıyorum” diyen adamın yaptığı masrafın yanında devede kulak kalır.

*

Yapmayın, etmeyin. Muhalefet yapılacak konularda muhalefet yapın. Muhalefet yapılmayacak konularda muhalefet yapmayın.

*

Ya da siz bilirsiniz. Hangi konuda muhalefet yapıp yapmayacağınıza siz karar verin. Ama sonra “Vatandaş bizim samimiyetimize inanmıyor” diye ağlaşmayın."

 

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