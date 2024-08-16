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Spor Manchester’de çok büyük Türkiye paniği! Gelen son haber Süper Ligi sallayacak! Bir bir imzalar gelecek…
Spor

Manchester’de çok büyük Türkiye paniği! Gelen son haber Süper Ligi sallayacak! Bir bir imzalar gelecek…

Yeniakit Publisher
2024-08-16 10:50:00 -
Manchester’de çok büyük Türkiye paniği! Gelen son haber Süper Ligi sallayacak! Bir bir imzalar gelecek…

EMİRCAN KIŞLACIK-Galatasaray'da transferler bir türlü gelmezken taraftarlar isyan etmeye başladı. Bu arada Sarı-Kırmızılıların listesinde bulunan oyuncuya Fenerbahçe'nin de eklenmesiyle transfer borsası kızıştı.

EMİRCAN KIŞLACIK

Galatasaray'da transferler bir türlü gelmezken taraftarlar isyan etmeye başladı. Bu arada Sarı-Kırmızılıların listesinde bulunan oyuncuya Fenerbahçe'nin de eklenmesiyle transfer borsası kızıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Sofyan Amrabat’a defansif orta saha arayışı içinde olan Atletico Madrid teklif yaptı.

Geçen seneyi Manchester United’da geçiren Amrabat'ın takımdaki geleceği hala belirsizliğini korurken flaş bir gelişme yaşandı.

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FootMercato'ya göre, Faslı oyuncuya defansif orta saha arayışı içinde olan Atletico Madrid’den teklif geldi.

Haberde, “Diego Simeone’de Amrabat ile konuştu. Oyuncu tarafı ile anlaşıldı. Ancak kulüpler arasında mali açıdan anlaşma sağlanamadı. Madrid kulübü transfere tamamen kapıyı kapatmış değil” denildi.

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