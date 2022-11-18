  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester United'tan Ronaldo'ya cevap
Spor

Manchester United'tan Ronaldo'ya cevap

Cristiano Ronaldo ile kulübü Manchester United arasındaki gerginlik tırmanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada Ronaldo'yla ilgili "gerekli adımların atıldığı" ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 15:49:00 -
Manchester United'tan Ronaldo'ya cevap

Cristiano Ronaldo ile kulubü Manchester United arasındaki gerginlik sürüyor. Yaşanan gerginliğin ardından kulüpten yeni bir açıklama geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Manchester United, bu sabah Cristiano Ronaldo'nun son röportajına yanıt olarak gerekli adımları attı. Bu süreç sonuca ulaşana kadar daha fazla yorum yapmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Ronaldo'nun katıldığı bir programda kulüp ve Hollandalı teknik adam Erik ten Hag hakkındaki ağır eleştirilerine Manchester United, 37 yaşındaki futbolcunun stat dışındaki posterini sökerek yanıt vermişti. Manchester United, Ronaldo'nun, kendisinin takımdan atılmaya çalışıldığı ve ihanete uğramış hissettiği yönündeki ifadelerinin incelemeye alındığını duyurmuştu.

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi ödülüne ise 2 kez layık görülen ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kazanma sevinci yaşayan Ronaldo, Ten Hag yönetimindeki Manchester United'da bu sezon ilk 11'e girme şansını yakalamakta zorlandı. Takımının Premier Lig'de çıktığı 14 karşılaşmanın 10'unda görev yapan Ronaldo, söz konusu maçların sadece 4'ünde ilk 11'de yer alabildi.

Ronaldo'dan emeklilik açıklaması

Cristiano Ronaldo son olarak kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ronaldo, "2022 Dünya Kupası'nı kazanırsak yüzde 100 emekli oluyorum" dedi.

Portekiz'den bol gollü prova
Portekiz'den bol gollü prova

Spor

Portekiz'den bol gollü prova

Portekiz, Nijerya'yı gole boğdu
Portekiz, Nijerya'yı gole boğdu

Spor

Portekiz, Nijerya'yı gole boğdu

TFF 1.Lig maçları oynanacak mı? Bu hafta 1.Lig'de maç var mı?
TFF 1.Lig maçları oynanacak mı? Bu hafta 1.Lig'de maç var mı?

Spor

TFF 1.Lig maçları oynanacak mı? Bu hafta 1.Lig'de maç var mı?

TFF 1.Lig maçları oynanacak mı? Bu hafta 1.Lig'de maç var mı?
TFF 1.Lig maçları oynanacak mı? Bu hafta 1.Lig'de maç var mı?

Spor

TFF 1.Lig maçları oynanacak mı? Bu hafta 1.Lig'de maç var mı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23