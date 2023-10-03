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Spor Manchester United’ın en çok zorlandığı Türk takımı!
Spor

Manchester United’ın en çok zorlandığı Türk takımı!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 22:20:00 -
Manchester United’ın en çok zorlandığı Türk takımı!

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer alan İngiliz temsilcisi Manchester United’ın Türk takımlarına karşı olan istatistikleri kafaları karıştırdı.

Manchester United, Temsilcilerimiz ile toplamda 14 maça çıkarken; Bu maçlardan 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile sahadan ayrıldı.

 

Fenerbahçe ile kıyasıya rekabet!

Manchester United, Fenerbahçe ile toplam 6 kez karşılaştı. Bu maçlardan sadece 3 kez galibiyet alırken 3 kez de sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Beşiktaş ile de oynadığı 2 karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

 
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Galatasaray ile bu sezonla birlikte 8 kere karşılaşacak

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Galatasaray ile aynı grupta yer alan United, geçmişte oynadığı 6 karşılaşmada sahadan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.

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