Manchester United’ın en çok zorlandığı Türk takımı!

Manchester United, Temsilcilerimiz ile toplamda 14 maça çıkarken; Bu maçlardan 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe ile kıyasıya rekabet!

Manchester United, Fenerbahçe ile toplam 6 kez karşılaştı. Bu maçlardan sadece 3 kez galibiyet alırken 3 kez de sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Beşiktaş ile de oynadığı 2 karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



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Galatasaray ile bu sezonla birlikte 8 kere karşılaşacak

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Galatasaray ile aynı grupta yer alan United, geçmişte oynadığı 6 karşılaşmada sahadan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.