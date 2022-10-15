Manchester United'in başı yine dertte!

İngiltere Premier League ekibi Manchester United'ın 21 yaşındaki oyuncusu Mason Greenwood, kefalet şartlarını yerine getirmediği için yeniden tutuklandı.

Manchester United'ın ve İngiltere A Milli Takımı'nın 21 yaşındaki genç yıldızı Mason Greenwood geçtiğimiz Ocak ayında, kız arkadaşının "Bana şiddet uyguladı ve cinsel istismarda bulundu" suçlaması sonrası gözaltına alınmış, yargılama sürecinin ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.

İngiliz basını, futbolcunun "kefalet şartlarını yerine getirmediği için" bu sabah evine yapılan baskınla yeniden gözaltına alındığını duyurdu.

The Sun'ın haberine göre; Greenwood'un, tutuklanmasına neden olan eski kız arkadaşıyla yeniden iletişime geçtiği ve onu ölümle tehdit ettiği iddiasına da yer verildi.

Greenwood, geçtiğimiz Ocak ayında basına yansıyan istismar davası haberi sonrası, taraftarlardan gelen baskıların da etkisiyle kadro dışı bırakılmıştı.

2019'da 17 yaşındayken Manchester United formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen futbolcu, İngiliz ekibinin Devler Ligi'nde oynayan en genç futbolcusu olmuştu. Son olarak da Premier League'de 22 Ocak'ta United'ın West Ham'ı 1-0 yendiği karşılaşmada forma giymişti.