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Spor Manchester United’dan 1,9 milyar TL’lik transfer
Spor

Manchester United’dan 1,9 milyar TL’lik transfer

İngiliz futbol kulübü Manchester United'ın, Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho ve Erling Haaland için toplam 176 milyon pound yaklaşık 1,9 milyar lirayı gözden çıkardığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:13:00 -
Manchester United’dan 1,9 milyar TL’lik transfer

Manchester United, Borussia Dortmund'un iki yıldız futbolcusu Jadon Sancho ile Erling Haaland için kesenin ağzını açıyor.

The Athletic'e göre; Manchester United, iki oyuncuyu kadrosuna katmak için şartları zorluyor. Yazın Jadon Sancho'yu transfer listesinin başına yazan menajer Ole Gunnar Solskjaer, buna karşın İngiliz oyuncuyu kadrosuna katamadı. Onun yerine PSG'den sözleşmesi sona eren Edinson Cavani ile imzalayan Manchester United, Sancho'yla birlikte Erling Haaland'ı da gündemine aldı.

Solskjaer'in Molde'yi çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Erling Haaland'ın 68 milyon poundluk sözleşme fesih bedeli 2022 yazında yürürlüğe girecek. Eski oyuncusuyla güçlü bağlantısını sürdüren Solskjaer, 2022'yi beklemeden Norveçli oyuncuyu kadrosuna katabilir.

Toplam 1,9 Milyar TL

Oyuncunun bu sezonki performansına dikkat çekilen haberlerde, United'ın listesindeki bir başka Dortmund'lu oyuncu Sancho'yu almak isteyeceği kaydedildi. Alman ekibinin yazın Sancho için 108 milyon pound istediği hatırlatıldı.

İki oyuncunun alınması durumunda Manchester United'ın kasasından 176 milyon poundun çıkmasına neden olabilecek.

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