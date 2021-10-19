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Spor Manchester United’da Cristiano Ronaldo krizi!
Spor

Manchester United’da Cristiano Ronaldo krizi!

Manchester United’da Solskjaer’e ağır eleştiriler gelirken diğer yandan son maçın ardından Ronaldo’ya da fatura kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 10:14:00 -
Manchester United’da Cristiano Ronaldo krizi!

Manchester United'a geri dönen ve ilk maçında 2 gol atan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Premier Lig'e hızlı başlamıştı fakat devamını getiremedi.

Son 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Manchester United'da yıldız oyuncular ve teknik direktör Solskjaer'e çok sert eleştiriler gelmeye devam ediyor.

AS gazetesinin bir haberine göre, cumartesi günü öne geçtiği Leicester City maçını 4-2 kaybeden Manchester United'da mağlubiyetin faturası Ronaldo'ya kesildi.

Ronaldo uzun süredir gol atamıyor

Manchester United'ın istenilen performansı ortaya koyamamasının suçlusu olarak Cristiano Ronaldo gösterildi. Ronaldo'nun uzun süredir gol atamaması eleştirilerin hedefi oldu.

Kulüp paylaşımlarının altına yorumlar yapıldı

Alınan kötü sonuçlardan sonra öfkeli olan Manchester United taraftarları, kulüp paylaşımlarının altına takıma sert eleştiriler yaparken Ronaldo'yu da suçladı.

Solskjaer ve Ronaldo hedef tahtasına konuldu

Ligde 6. Sıraya gerileyen Manchester United'da başta teknik direktör Solskjaer ve yıldız oyuncular hedef tahtasına konuldu.

"Ronaldo birçok sorun üretiyor"

Yapılan yorumlarda şunlar söylendi: "Ronaldo birçok sorun üretir ve çok azını çözer. Böyle giderse Ocak ayında satılırsa şaşırmayız. Ya kendisini daha fazla vermeli ya da kenara çekilmeli."

"Ronaldo 37 yaşına girecek. Kendisi gol atabilir fakat maçı kazandıracak başka neler yapabilir ki? Portekizliler takımda sorun yaratıyor."

Manchester United formasıyla ligde 5 maçta 3 gol atan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta 2 gol attı. Fakat son maçlardaki sessizliği devam ettiren ve bazı maçlara yedek başlayan Ronaldo'nun performansı taraftarların eleştirisine sebep oldu.

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