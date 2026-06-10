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Spor Manchester United'da 3 flaş ayrılık
Spor

Manchester United'da 3 flaş ayrılık

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Manchester United'da 3 flaş ayrılık

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United’da 3 ayrılık yaşandı. Sözleşmeleri sona eren Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia’ya veda edildi.

Manchester United'da Casemiro, Sancho ve Malacia ile yollar ayrıldı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Kulüpteki herkes, Casemiro, Tyrell ve Jadon'a United'a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder ve gelecekleri için en iyi dileklerini sunar. Bir kere Kırmızı, her zaman Kırmızı." ifadeleri kullanıldı.

Manchester United, Premier Lig'de geçen sezonu 71 puanla 3. sırada tamamlamıştı.

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