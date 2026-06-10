Vücudun şeker dengesini altüst eden 3 yiyeceğin ismi: Uzak durun: Sadece yerine lifli besinleri dahil edin

"Şekersiz" algısı hastaların bu ürünleri porsiyon kontrolü yapmadan tüketmesine neden olur. Bu da uzun vadede insülin direncini daha da kötüleştirir. Ne Yapılmalı? Bir ürünün paketinde "şekersiz" yazsa bile arkasındaki içindekiler tablosu mutlaka okunmalı; karbonhidrat ve karbonhidrattan gelen şeker oranları kontrol edilmelidir. Ev yapımı, doğal atıştırmalıklar her zaman en güvenli limandır. KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTUN! Lif (Posa) En Büyük Dostunuz: Tabağınızın yarısını her zaman yeşil yapraklı sebzeler ve lifli gıdalarla doldurun. Lif, şekerin emilimini yavaşlatır. Glisemik İndeks Tablosunu Öğrenin: Yiyeceklerin kan şekerini yükseltme hızını gösteren glisemik indeks değerlerine dikkat edin. Düşük glisemik indeksli besinleri hayatınızın merkezine koyun. Yemek Sonrası Kısa Yürüyüşler: Yemeklerden 15-20 dakika sonra yapacağınız hafif tempolu 10-15 dakikalık bir yürüyüş, kasların kandaki glikozu insüline ihtiyaç duymadan yakmasını sağlar. Önemli Hatırlatma: Her bireyin metabolizması ve diyabet seviyesi farklıdır. Beslenme programınızda köklü bir değişiklik yapmadan önce mutlaka sizi takip eden endokrinoloji uzmanınız veya uzman bir diyetisyenle görüşmeniz gerektiğini unutmayın.