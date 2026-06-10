Vücudun şeker dengesini altüst eden 3 yiyeceğin ismi: Uzak durun: Sadece yerine lifli besinleri dahil edin
Diyabet (şeker hastalığı), doğru beslenme adımlarıyla kontrol altında tutulabilen ancak ihmal edildiğinde ölümcül bir sağlık sorunlarına yol açabilen kronik bir rahatsızlıktır. Diyabet yönetiminde kan şekerini dengede tutmak için tüketilen yiyeceklere dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer diyabetiniz varsa veya şeker (prediyabet) sınırındaysanız, mutfağınızdan hemen uzaklaştırmanız gereken 3 yiyeceğin isimlerini sizler için derledik...