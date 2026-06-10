Mahkemeden yeni mutlak butlan kararı: Partinin genel merkez kongresi iptal oldu

Anavatan Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ tarafından 21 Mayıs 2025'te kongrenin yenilenmesi talebiyle Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda, partinin genel başkanlık seçimi ve İstanbul delegelerinin oy kullanma süreçlerinde hukuka aykırılıklar tespit edildiği vurgulandı.

ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMEDİ

Mahkemenin gerekçeli kararında, Anavatan Partisi Tüzüğü'nün 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, genel başkanlığa aday olabilmek için büyük kongre delegelerinin yüzde 15'inin noter huzurunda veya divan başkanlığı gözetiminde yazılı önerisinin bulunması gerektiği hatırlatıldı.

Davalı partinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile yapılan resmi yazışmalara rağmen, kongrede 171 oyla genel başkan seçilen İbrahim Çelebi'nin adaylığına ilişkin bu yasal önergenin varlığına dair hiçbir delil ibraz etmediği belirtilen gerekçeli kararda, tüzüğe aykırı şekilde genel başkan adayı belirlenmesinin hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

KAYYIM TALEBİ REDDEDİLDİ

Gerekçeli kararda, Anavatan Partisi İstanbul İl Başkanlığının 11 Ekim 2023'te yaptığı kongreye ait belgeleri İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Dernekler Masasına teslim etmediği bu nedenle yeni delegelerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde tescil edilmediği belirtildi.

Buna rağmen, genel merkez yetkilileri tarafından ilçe seçim kuruluna ve YSK'ya bildirilen listede tescilsiz delegelerin yer aldığı, tescilli listeyle uyuşmayan bu kişilerden 59'unun büyük kongrede oy kullandığı tespit edildiği kaydedilen gerekçede, bu durumun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na açıkça aykırılık teşkil ettiğine hükmedildi.

Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, yasal usullere uyulmadan gerçekleştirilen Anavatan Partisi Büyük Genel Merkez Kongresi'nin iptaline karar verdi.

Davacı tarafın, 45 gün içerisinde yeni kongrenin yapılması amacıyla partiye kayyım atanması talebi ise mahkeme tarafından reddedilirken, kararda istinafa itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.