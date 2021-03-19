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Spor Manchester United Milan'ı devirdi
Spor

Manchester United Milan'ı devirdi

Manchester United UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 1-0 yendiği Milan'ı kupadan kopardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 02:38:00 -
Manchester United Milan'ı devirdi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda sonucu merakla beklenen mücadelede milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan sahasında Manchester United'ı konuk etti.

Old Trafford'daki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Kırmızı Şeytanlar deplasmanda flaş bir skora imza attı ve mücadeleyi 1-0 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Manchester United'a turu getiren golü ikinci yarıda oyuna dahil olan Paul Pogba 48. dakikada kaydetti.

90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise mağlubiyete engel olamadı.

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