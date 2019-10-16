Manchester United Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester United Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?16 Ekim 2019 Çarşamba 17:34
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester United Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam edecek. İşte, Manchester United Liverpool maçının detayları...
Manchester United Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United evinde Liverpool'u konuk edecek. 20 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele TSİ 18.30'da başlayacak. Futbolseverler maçı S Sports'tan naklen izleyebilecek.
YORUM YAZ