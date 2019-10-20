Manchester United Liverpool maçı kaç kaç bitti? İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Peki, Manchester United Liverpool maçı kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Peki, Manchester United Liverpool maçı kaç kaç bitti? İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. İşte, Manchester United Liverpool maçının detayları. MAÇ SONUCU: 1-1 Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United evinde Liverpool'u konuk etti. Maçın 36. dakikasında Rashford Manchester United'ı öne geçirdi: 1-0 Maçın 85. dakikasında Lallana skora denge getirdi: 1-1 Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca iki ekip de sahadan 1'er puanla ayrıldı.

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