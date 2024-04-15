Manchester United için Jeremie Frimpong iddiası



Bayer Leverkusen ile şampiyonluğu garantileyen Jeremie Frimpong için Manchester United'ın devreye girdiği öne sürüldü. Hollandalı futbolcunun sözleşmesinde 39 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu ve İngiliz devinin oyuncu tarafıyla somut görüşmeler yaptığı kaydedildi.

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United, Bayer Leverkusen forması giyen Jeremie Frimpong'u gündemine aldı.

BILD'in haberine göre, Kırmızı Şeytanlar'ın Orta sahanın sağında hücum ağırlıklı oynayan Hollandalı futbolcu için somut görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Bayer Leverkusen ile sezon bitimine 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Frimpong'un sözleşmesinde 39 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu kaydedildi.

Frimpong bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 38 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 12 gol atıp, 11 asistlik performans sergiledi.

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