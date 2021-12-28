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Spor Manchester United, deplasmanda Newcastle United'la berabere kaldı
Spor

Manchester United, deplasmanda Newcastle United'la berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Newcastle United'la 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 10:26:00 -
Manchester United, deplasmanda Newcastle United'la berabere kaldı

Ligin 19. haftasında St. James Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Newcastle United, 7. dakikada​​​​​​​ Allan Saint-Maximin'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk ekip Manchester United, Edinson Cavani'nin 71. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve maç beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Manchester United, 28 puanla yedinci sırada yer alırken, Newcastle United ise 11 puanla ligde 19 sırada kaldı.

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