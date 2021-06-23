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Spor Manchester United Çağlar Söyüncü'ye kancayı taktı
Spor

Manchester United Çağlar Söyüncü'ye kancayı taktı

İngiliz devi Manchester United'ın Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 04:59:00 -
Manchester United Çağlar Söyüncü'ye kancayı taktı

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Manchester United, 25 yaşındaki başarılı defans oyuncusuyla ilgileniyor. Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın Harry Maguire'ı Leicester City'den eski takım arkadaşı ile yeniden bir araya getirmeyi planladığı belirtildi.

Federasyon Kupası'nı kazandı

Freiburg'tan 2018 yılında Leicester City'ye transfer olan milli yıldızımız bu sezon lacivert beyazlılarla Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere toplam çıktığı 32 maçta 1 gol atmayı başardı. Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle geçtiğimiz sezon Federasyon Kupası zaferi yaşamıştı.

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