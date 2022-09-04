Manchester United-Arsenal maçı saat kaçta başlayacak CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'in 6.haftası nefeslerin tutulacağı bir maça ev sahipliği yapacak. Manchester United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta başlayacak? Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda şifreli mi?
İngiltere Premier Lig'in 6.haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Peki, zorlu maç ne zaman saat kaçta oynanacak?
Manchester United-Arsenal maçı saat kaçta başlayacak CANLI İZLE
Manchester United bugün Arsenal'i konuk edecek. Old Trafford'ta oynanacak maç TSİ 18.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Manchester United-Arsenal muhtemel 11’ler
Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Malacia, Casemiro, Fred; Elanga, Bruno Fernandes, Sancho, Rashford
Arsenal: Ramsdale, White, Gabriel, Saliba, Tierney, Xhaka, Partey, Martinelli, Odegaard, Saka, Jesus