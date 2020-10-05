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Spor Manchester United Alex Telles ile anlaştı
Spor

Manchester United Alex Telles ile anlaştı

İngiliz ekibi Manchester United, Porto'dan Alex Telles'in transferini bitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 04:51:00 -
Manchester United Alex Telles ile anlaştı

Premiere Lig ekibi Manchester United, Alex Telles için Porto'ya 15 milyon + 2 milyon Euro bonus ödeyecek. Telles, sağlık kontrolünden geçtikten sonra İngiliz devi ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Sambacı sol bekin transferi resmi olarak tamamlanırsa Galatasaray, transferden yüzde 10 pay alacak.

2016 yılında Alex Telles, Galatasaray'dan 6.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Porto'ya transfer olmuştu.

Telles, Porto ile 127 maça çıktı ve karşılaşmalarda 21 gol kaydetti.

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