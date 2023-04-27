Manchester City'den Arsenal'e darbe
İngiltere Premier Lig'in 33. hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında Arsenal'ı 4-1'lik skorla yendi.
Premier Lig'de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Manchester City, Arsenal'i 4 golle mağlup etti.
Rakibini Kevin De Bruyne (2), John Stones ve Erling Haaland'ın golleriyle 4-1 mağlup eden Pep Guardiola'nın ekibi rakibiyle puan farkını ikiye indirdi. Arsenal'in tek golünü Rob Holding kaydetti.
City eksik maçlarından birini kazanırsa lider olacak
İki maç eksiği bulunan Manchester City eksik maçlarından birini kazanması halinde liderliği devralacak.
Bu sonucun ardından Manchester City'ye göre iki maç fazlası bulunan Arsenal 75 puanda kaldı. Manchester City ise puanını 73 yaptı.
Premier Lig'de hafta sonu Manchester City, Fulham'a konuk olacak. Arsenal ise derbide Chelsea'yi ağırlayacak.
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