0553 313 94 23

Manchester City'den 4 gollü galibiyet

Premier Lig'de son şampiyon Manchester City sahasında Brighton Hove Albion'ı 4-0 mağlup etti- Lampard yönetimindeki Chelsea, 2-0 öne geçtiği maçta Sheffield United ile berabere kaldı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:37
Manchester City'den 4 gollü galibiyet

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan maçlarda Manchester City rakibini farklı mağlup ederken, Chelsea sahadan beraberlikle ayrıldı.

Son şampiyon Manchester City, ligin dördüncü haftasında sahasında Brighton Hove Albion'ı ağırladı.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın öğrencileri, 2. dakikada Kevin de Bruyne, 42 ve 55. dakikada Sergio Agüero ile 79. dakikada Bernardo Silva'nın golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Manchester ekibi bu galibiyetle puanını 10'a çıkarırken, konuk takım 4 puanda kaldı.

Stamford Bridge Stadı'nda ligin yeni ekibi Sheffield United'ı ağırlayan Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, 21 yaşındaki yıldızı Tammy Abraham'ın ilk yarıda attığı gollerle yakaladığı 2-0'lık skor avantajını koruyamadı.

Konuk takımın 46. dakikada Callum Robinson ve 89. dakikada Kurt Zouma'nın kendi kalesine attığı gollerle beraberliği yakaladı maç 2-2 sona erdi.

Bu beraberliğin ardından iki takım da puanını 5'e çıkardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:37
  1. Chelsea
  2. İngiltere Premier Lig
  3. Manchester United

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig: Konyaspor: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
    1. Süper Lig: Konyaspor: 0 - Antalyaspor:..
    2. TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 -..
    3. Yalova'da av sezonu ve balıkçı..
    4. Ateşlenen çocuğa müdahale edilmediği..
    5. Futbol: Toplu sonuç
    6. Fransa’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 9..
    7. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler..
    8. Beyaz Saray, skandalı itiraf etti:..
    9. Mısır'da bıçaklı saldırıya uğrayan..
    10. THY, River Plate sponsor oldu
    11. Maçın ardından
    12. Ordu’da bin kınalı keklik doğaya..
    13. ABD kuvvetlerinden İdlib’in kuzeyine..
    14. Ahmet Taşyürek: “Milli maç arasına..
    15. Transfer dönemi ne zaman bitecek?
    16. Artistik Cimnastik Dünya Kupası
    17. Karacabey Belediyespor’a 3 transfer..
    18. Uzmanlar uyardı ‘Okul öncesi..
    19. Çeşme’deki kazada lüks aracın ibresi..
    20. Gerede Yukarı Tekke Camii’nin..
    21. Bolu’da, gazeteciler ve aileleri..
    22. Özbekistan'da "af" ilan edildi
    23. Lübnan'da UNIFIL merkezine İsrail'e..
    24. Tamer Avcı: "Ümraniyespor maçını..
    25. Hentbol: EHF Kupası
    26. Burdur'da zincirleme trafik kazası: 1..
    27. Manchester City'den 4 gollü galibiyet
    28. Yunus gösteri merkezinin ruhsatının..
    29. Giresun'dan acı haber!
    30. Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir..
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı