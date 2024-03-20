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Spor Manchester City'de Erling Haaland depremi! Acılar içinde kıvrandı
Spor

Manchester City'de Erling Haaland depremi! Acılar içinde kıvrandı

Yeniakit Publisher
2024-03-20 03:41:00 -
Manchester City'de Erling Haaland depremi! Acılar içinde kıvrandı

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Norveç Milli Takımı'ndaki son antrenmanında sakatlanarak acı içinde sahayı terk etti.

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, milli arayla birlikte Norveç Milli Takımı kadrosuna dahil oldu. Erling Haaland'ın son antrenmanda yaşadığı sakatlık Manchester City tarafını korkutuyor.

Bu sezon 18 lig golü kaydeden Erling Haaland, şampiyonluk yolundaki kritik virajda Arsenal'le oynanacak maçta önemli bir koz olacak.

Antrenmanı tamamlayamadı

Milli takımındaki son antrenmanı tamamlayamayan Norveçli golcü, bacağını tutarak sahayı terketti. Oluşan soru işaretleri henüz yanıtlanmış değil.

Norveç milli arada Cuma günü Çekya ile karşılaştıktan sonra, haftaya Slovakya ile mücadele edecek.

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