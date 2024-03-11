  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeniden Refah’la ilgili şok “FETÖ” iddiası! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

İBB’deki “rüşvet skandalında” yeni görüntüler ortaya çıktı! “Bu paralar kimden geldi kime gitti?”

Amerikalılar ilk teravih namazını Times Meydanı'nda kıldılar

Geçen hafta zirve yapan altın tekrar uçuşa başladı!

MİT'in yakaladığı MOSSAD ajanı FETÖ'cü poliste Muhsin Yazıcıoğlu detayı

CHP'li İBB'nin zabıtaları iftar çadırını bastı! 'Ekrem İmamoğlu iftara bile karşı'

Doğu Perinçek “Kutsal Ramazan başlıyor” dedi ve herkesi tövbe etmeye çağırdı

Gelininden çocuğu olmuş, olan çocuğu da istismar etmişti! Karar verildi

ABD'den Türkiye'ye gündemi altüst edecek F-35 teklifi! Abartmıyoruz, böylesi daha önce yapılmadı

İzmir’den umudunu kesen Tunç Soyer İmamoğlu’na desteğe geldi! Özgür Özel küplere bindi
Spor Manchester City ve Liverpool, Portekizli yıldız için yarışta!
Spor

Manchester City ve Liverpool, Portekizli yıldız için yarışta!

Yeniakit Publisher
2024-03-11 19:42:00 -
Manchester City ve Liverpool, Portekizli yıldız için yarışta!

İngiltere Premier Lig'in dev kulüpleri Liverpool ve Manchester City, yaz transfer döneminde Wolverhampton forması giyen Pedro Neto'yu kadrolarına katmak için yarışacaklar.

Bu sezon Premier Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışında olan Liverpool ve Manchester City yaz transfer döneminde bir daha karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

HEDEFTE AYNI İSİM VAR

The Telegraph'da yer alan habere göre Manchester City ve Liverpool yaz transfer döneminde Wolverhampton forması giyen Pedro Neto'yu kadrolarına katmak için yarışacaklar.

Haberin detaylarında Wolverhampton'ın 24 yaşındaki Portekizli yıldız kanat oyuncusu için 75 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu söylendi.

Ancak Pedro Neto'nun, Liverpool'da gelecek sezonun teknik direktörünün belli olmaması sebebiyle Manchester City'yi tercih edebileceği de iddia edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Wolverhampton formasıyla 23 resmi maça çıkan Pedro Neto bu karşılaşmalarda 3 gol, 11 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23