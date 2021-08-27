Manchester City nere takımı? Manchester City hangi ülkenin takımı? Manchester City oyuncuları kimler?

Dünyasının en zengin altıncı kulübü arasında yer alan Manchester City, hangi ülkenin takımı? Manchester City oyuncu kadrosu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Manchester City Football Club, İngiltere'nin Manchester şehrinde 1880 yılında kurulmuş futbol kulübüdür. 1880 yılında St. Mark's (West Gorton) ismiyle kurulan kulüp, 1887'de Ardwick Association Football Club ve 1894 yılında da Manchester City ismini almıştır. Manchester City, 1899'da Second Division şampiyonluğunu elde etti ve ilk başarısını kazanarak; İngiliz futbolunun birinci seviyesine yükselme başarısı gösterdi. Kulüp, 1923 yılından 2003 yılına kadar iç saha maçlarını Maine Road'da oynamıştır. 2003 yılında ise Manchester Şehir Stadyumu'na taşınmıştır.

1930'lu yıllarda, Manchester City iki ardışık FA Cup finaline ulaştı. 1934'te Portsmouth'u yenerek kupayı kazanmadan önce 1933'te Everton'a kaybetti.[9] City, 1934 yılında Stoke City ile oynanan FA Cup altıncı tur maçında, İngiliz futbol tarihinde bir kulübün iç sahadaki en yüksek seyirci rekoruna ulaştı.

Kulübün en başarılı dönemi, Joe Mercer ve Malcolm Allison'un yönetiminde League Championship, FA Cup, EFL Cup ve Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazandıkları 1960'ların sonları ve 1970'lerin başındaydı. Kulüp 1981 FA Cup Finali'ni kaybettikten sonra, 1998'de İngiliz futbolunda lig sisteminin üçüncü kademesine düşmesiyle sonuçlanan bir düşüşün içerisine girdi. 2000'lerin başında Premier League statüsüne kavuşan kulüp, 2008 yılında Abu Dhabi United Group tarafından satın alındı ve dünyanın en zenginlerinden biri oldu. 2011 yılından bu yana kulüp, 2012 ve 2014 yıllarında Premier League de dahil olmak üzere altı büyük şampiyonluk elde etti. 2019 yılında; Premier League, FA Cup, Lig Kupası ve FA Community Shield olmak üzere tüm ulusal kupaları kazanan ilk ve tek İngiliz kulübüdür.

Manchester City renkleri

Manchester City'nin iç saha renkleri gökyüzü mavisi ve beyazdır. Geleneksel dış saha forma renkleri ise ya kahverengi ya da (1960'lardan itibaren) kırmızı ve siyah olmuştur; Ancak son yıllarda pek çok farklı renk kullanılmıştır.

Manchester City oyuncuları- Manchester City oyuncu kadrosu

Manchester City oyuncuları kimler? Manchester City oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Manchester City’de kimler oynuyor?

Kyle Walker

Rúben Dias

John Stones

Nathan Aké

Raheem Sterling (3. kaptan)

İlkay Gündoğan

Gabriel Jesus

Sergio Agüero

Oleksandr Zinçenko

Zack Steffen

Aymeric Laporte

Rodrigo

Kevin De Bruyne (2. kaptan)

Bernardo Silva

Ferran Torres

Benjamin Mendy

Fernandinho (kaptan)

Riyad Mahrez

João Cancelo

Ederson

Scott Carson (Derby County'den kiralık)

Philippe Sandler

Phil Foden

Eric García

Marc-Vivien Foé - (2002-03) ölümünden sonra onurlandırmak için. 2003 yılından bu yana Manchester City, 23 numaralı formanın takımda kullanılmasına müsaade etmedi. Marc-Vivien Foé, Lyon'dan kiralık olarak City'de forma giydiği dönemde, 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda Kamerun millî futbol takımı formasıyla Kolombiya karşılaşmasının 71. dakikasında yere yığıldı ve kalp yetmezliği sonucu öldü.

Manchester City yılın Oyuncusu