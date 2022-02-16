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Spor Manchester City, Lizbon'u gole boğdu
Spor

Manchester City, Lizbon'u gole boğdu

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 04:27:00 -
Manchester City, Lizbon'u gole boğdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçları başladı. İngiltere temsilcisi Manchester City, Jose Alvalade Stadı'nda konuk olduğu Sporting Lizbon'u 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek tur için büyük avantaj yakaladı.

İngiltere temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Riyad Mahrez, 17. ve 44. dakikalarda Bernardo Silva, 32. dakikada Phil Foden ve 58. dakikada Raheem Sterling kaydetti.

City bir ilki gerçekleştirdi

Manchester City, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında, deplasmanda ilk yarıyı 4 gol farkla önde kapatan ilk takım oldu.

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