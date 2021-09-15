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Spor Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City maçı canlı izle? Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başladı. Futbolseverler Manchester City maçının ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Manchester City maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-09-15 10:52:00 -
Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu 14 Eylül Salı akşamı oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler Manchester City-Leipzing maçının ne zaman hangi kanalda oynanacağını araştırmaya başladı.

Manchester City-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Manchester City ile Leipzing 15 Eylül Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak karşılaşma Exxe'den naklen yayımlanacak.

14 Eylül Salı alınan sonuçlar:

Barcelona-Bayern Münih: 0-3

Dinamo Kiev-Benfica: 0-0

Young Boys-Manchester United: 2-1

Villarreal-Atalanta: 2-2

Sevilla-Salzburg: 1-1

Lille-Wolfsburg: 0-0

Chelsea-Zenit: 1-0

Malmö-Juventus: 0-3

15 Eylül Çarşamba:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

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