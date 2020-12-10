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Spor Manchester City gruptan lider çıktı
Spor

Manchester City gruptan lider çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, sahasında Marsilya'yı 3-0 yenerek grubu lider tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 02:55:00 -
Manchester City gruptan lider çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun son haftasında Manchester City, evinde Marsilya ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 48. dakikada Ferran Torres, 77. dakikada Sergio Agüero ve 90. dakikada Sterling'den geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City 16 puanla grupta lider olarak son 16 turuna yükseldi. Marsilya ise 3 puanla son sırada kalarak UEFA Avrupa Ligi bileti alma şansını kaçırdı.

Diğer maçta ise Olympiakos, evinde Porto'ya 2-0 mağlup olmasına rağmen grubu 3 puanla Marsilya'nın ikili averajla önünde olmasının avantajını kullanarak 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

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