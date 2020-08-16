Manchester City Devler Ligi'nde hüsrana uğradı
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Fransız ekibi Lyon, İngiliz ekibi Manchester City'yi 3-1 yenerek yarı final biletini aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Fransız takımı Lyon ve İngiliz devi Manchester City karşı karşıya geldi.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı Hollandalı hakem üçlüsü Danny Makkelie, Mario Diks ve Hessel Steegstra idare etti.
Nefes kesen karşılaşmada ilk gol 24. dakikada Lyon'dan Maxwell Cornet ile geldi. Manchester City skoru eşitlemek için baskını arttırdıysa da Lyon ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısında 69. dakikada Kevin de Bruyne'nin golü ile Manchester City skoru eşitledi.
Maçta dakika 78'i gösterdiğinde Lyon bir kez daha öne geçti. Dakika 86'da Lyon Dembele ile skoru 3-1'e getirerek yarı final biletini almış oldu.