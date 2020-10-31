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Spor Manchester City, deplasmanda tek golle kazandı
Spor

Manchester City, deplasmanda tek golle kazandı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:52:17 -
Manchester City, deplasmanda tek golle kazandı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Sheffield United'ı 1-0 mağlup etti.

Ligin 7. haftasında, zirve mücadelesi veren Manchester City, Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'ın konuğu oldu.

Yıldız oyuncuları Sergio Agüero ve Gabriel Jesus'un sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği mücadelede Manchester City, 28. dakikada Kyle Walker'ın attığı golle rakibini 1-0 yendi.

Bu sonuçla Manchester City, bir maç eksiğiyle puanını 11'e çıkarırken, Sheffield United ise 1 puanda kaldı.

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