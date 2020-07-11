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Spor

Manchester City deplasmanda farklı kazandı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 23:58:53 -
Manchester City deplasmanda farklı kazandı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'u 5-0 mağlup etti.

Manchester ekibi, ligin 35. hafta maçında Amex Stadı'nda Brighton and Hove Albion'un konuğu oldu.

Müsabakaya baskılı başlayan konuk ekip, 21. dakikada Raheem Sterling, 44. dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıda da etkili oyununa devam eden Manchester City, 3 gol daha bularak sahadan 5-0 galip ayrıldı. Sterling 53. ve 81. dakikalarda fileleri havalandırarak "hat-trick" yaptı ve maçın yıldızı oldu. Takımın diğer golünü ise 56. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

Lig ikincisi Manchester City puanını 72'ye çıkarırken, ligde kalma mücadelesi veren Brighton and Hove Albion ise 36 puanda kaldı.

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